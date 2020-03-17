ЧЄ з художньої гімнастики в Києві перенесли на осінь

Чемпіонат Європи в Києві мали провести 20-24 травня.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав пройти в Києві в травні, скасований через коронавірус, повідомляє Укрінформ.

Європейський гімнастичний союз поінформував про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться в квітні.

Чемпіонат Європи в Києві мали провести з 20 по 24 травня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу також скасували турнір з художньої гімнастики в Парижі, турнір зі стрибків на батуті в Гетеборзі, а також чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики в Баку.