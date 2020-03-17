Футбол: скасовані чвертьфінальні матчі Кубка України серед жінок
Укрінформ
Чвертьфінальні поєдинки Кубку України серед жіночих футбольних команд через пандемію коронавірусу перенесені на невизначений термін.
Так вирішив відділ жіночого футболу УАФ, повідомляє пресслужба УАФ.
Перенесено зустрічі, які мали відбутися 18 березня:
"Восход" (Стара Маячка) - "Пантери" (Умань)
"Житлобуд-1" (Харків) - "Маріуполь"
"Єдність" (Плиски) - "Ятрань" (Берестівець).
Нагадаємо, що раніше були перенесені на невизначений термін матчі Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд.