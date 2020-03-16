Жіноча збірна України із дзюдо повернулася із Греції

Жіноча збірна України, до складу якої увійшли 14 спортсменок та тренер, що не могла вилетіти із Греції, повернулася додому.

Про це розповів 16 березня у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жіноча збірна України із дзюдо (14 спортсменок+тренер) мала повертатися із Салоніків. Але авіакомпанія скасувала рейс. Консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Сьогодні наша збірна приземлилася в Україні. Вітаю вдома!" - йдеться у повідомленні.