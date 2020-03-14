Через коронавірус ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців до збірних
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) дозволила клубам через ситуацію з коронавірусом не відпускати гравців до національних команд в березні та квітні.
Організація також рекомендує перенести усі міжнародні матчі, які мали відбутися у березні і квітні, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
"Щоб уникнути зайвих ризиків для здоров’я, ми рекомендуємо перенести всі міжнародні поєдинки, які раніше були заплановані на березень та квітень, на той час, коли відновиться безпечна ситуація для гравців та уболівальників", - зазначається у повідомленні.