Мартен Фуркад повідомив про завершення кар’єри
Укрінформ
Видатний французький біатлоніст сім разів поспіль вигравав Кубок світу.
Французький біатлоніст Мартен Фуркад прийняв рішення завершити кар'єру, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
31-річний Фуркад є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном, 13-разовим чемпіоном світу. Йому першому в історії вдалося виграти Кубок світу сім разів поспіль.
У французького спортсмена 149 подіумів на Кубку світу і 82 перемоги.
Гонка переслідування на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, яка відбудеться 14 березня, стане останньою в кар'єрі Мартена Фуркада.