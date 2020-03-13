Мартен Фуркад повідомив про завершення кар’єри

Видатний французький біатлоніст сім разів поспіль вигравав Кубок світу.

Французький біатлоніст Мартен Фуркад прийняв рішення завершити кар'єру, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

31-річний Фуркад є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном, 13-разовим чемпіоном світу. Йому першому в історії вдалося виграти Кубок світу сім разів поспіль.

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У французького спортсмена 149 подіумів на Кубку світу і 82 перемоги.

Гонка переслідування на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, яка відбудеться 14 березня, стане останньою в кар'єрі Мартена Фуркада.