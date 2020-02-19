Фуркад виграв індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад виграв у середу "золото" в індивідуальній гонці на 20 км чемпіонату світу з біатлону в Антгольці-Антерсельві (Італія).

Час переможця - 49 минут 43,1 секунды (1 промах на чотирьох вогневих рубежах). Фуркад також виграв малий Кришталевий глобус в "індивідуалці", повідомляє Укрінформ. "Срібло" у норвежця Йоганнеса Бьо (57 секунд відставання; 2 промахи), "бронза" - у австрійця Домініка Ландертінгера (+1.22,1; 1). Українці завершили дистанцію далеко від чільних місць. Сергій Семенов прийшов на фініш 31-м. Артем Прима був 36-м. Руслан Ткаленко - 44-м, Антон Дудченко - 68-м. Загалом у гонці взяли участь 105 біатлоністів. Читайте також: Підгрушна єдина з українок відібралася у мас-старт ЧС з біатлону 20 лютого чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (синглмікстом). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Завершиться програма світової першості масстартами 23 лютого.