Слідом за усіма свій чемпіонат призупинила і німецька Бундесліга

Усі топові ліги Європи більше не гратимуть у березні.

Німецька футбольна ліга (ДФЛ) прийняла рішення призупинити проведення матчів в обох Бундеслігах, повідомляє сайт ДФЛ.

Прийнято рішення про перенесення 26-го туру. Також комітет Ліги рекомендує клубам розглянути перенесення матчів, що залишилися до 2 квітня включно.

Повідомляється, що протягом дня з'явилася інформація про нові випадки зараження в містах, що прийматимуть матчі чемпіонату. У другій Бундеслізі карантин ввели команди «Ганновер 96» і «Нюрнберг».

Нагадаємо, що через коронавірус вже припинений ряд європейських чемпіонатів, серед яких Серія А, Ла Ліга, АПЛ і Ліга 1.

Сьогодні УЄФА скасував найближчі матчі плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а у вівторок очікується рішення про перенесення чемпіонату Європи на 2021-й рік.