Слідом за усіма свій чемпіонат призупинила і німецька Бундесліга
Німецька футбольна ліга (ДФЛ) прийняла рішення призупинити проведення матчів в обох Бундеслігах, повідомляє сайт ДФЛ.
Прийнято рішення про перенесення 26-го туру. Також комітет Ліги рекомендує клубам розглянути перенесення матчів, що залишилися до 2 квітня включно.
Повідомляється, що протягом дня з'явилася інформація про нові випадки зараження в містах, що прийматимуть матчі чемпіонату. У другій Бундеслізі карантин ввели команди «Ганновер 96» і «Нюрнберг».
Нагадаємо, що через коронавірус вже припинений ряд європейських чемпіонатів, серед яких Серія А, Ла Ліга, АПЛ і Ліга 1.
Сьогодні УЄФА скасував найближчі матчі плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а у вівторок очікується рішення про перенесення чемпіонату Європи на 2021-й рік.