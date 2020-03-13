Кубок світу з біатлону: сьогодні в Контіолахті - жіночий спринт

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) в п'ятницю, 13 березня, відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Україну в спринті представлятимуть Юлія Джима (25-й стартовий номер), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79) і Валя Семеренко (89), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Українка Бех виграла "золото" у спринті юніорського чемпіонату Європи Гонка розпочнеться о 16.30 за київським часом. Читайте також: Біатлон: етап Кубка світу в Голменколлені скасували через коронавірус У програмі фінського етапу Кубка світу також гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня).