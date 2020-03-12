Біатлон: етап Кубка світу в Голменколлені скасували через коронавірус

Влада Норвегії у зв'язку з епідемією коронавірусу прийняла рішення скасувати усі масові заходи з числом учасників понад 500.

Таким чином, заключний етап Кубка світу з біатлону у Голменколлені не відбудеться. Нинішній біатлонний сезон завершиться в Контіолахті (Фінляндія), повідомляє Sport Arena.

Змагання у Голменколлені мали пройти 20 - 22 березня.

“Ми на 100% підтримуємо рішення місцевої влади. Нам слід серйозно поставитися до рекомендацій та інформації, яку нам надали органи охорони здоров'я Норвегії”, - заявила менеджер етапу в Норвегії Крістін Вестгрен Сетер.

Нагадаємо, що сьомий етап Кубка світу з біатлону відбувся в чеському Нове-Место без глядачів.

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Восьмий етап стартував 12 березня спринтерською гонкою, в якій беруть участь українські біатлоністи Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Також у програмі фінського етапу Кубка світу жіночий спринт (13 березня), гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня).

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