"Вольфсбург" - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА між футболістами німецького "Вольфсбурга" та донецького "Шахтаря".

12 березня 2020 року. Вольфсбург (Німеччина). "Фольксваген-Арена". Початок о 22.00. Температура повітря +6С.

Ласкаво просимо до Вольфсбурга на перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому представник німецької Бундесліги "Вольфсбург" приймає чемпіона України донецький "Шахтар".

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Стартові склади.

"Вольфсбург" - .

Головний тренер - Олівер Гласнер (Австрія).

"Шахтар" - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Дамір Скоміна (Словенія).

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Через пандемію коронавірусу зустріч "Вольфсбурга" і "Шахтаря" відбувається без глядачів.

Для команд це будуть перші очні зустрічі в єврокубках.

"Вольфсбург" вперше зустрівся з суперником з України на груповій стадії поточного розіграшу, двічі обігравши "Олександрію" 3:1 (вдома) і 1:0 (в гостях). В 1/16 фіналу німецький клуб упевнено здолав шведський "Мальме" - 2:1 (вдома) і 3:0 (в гостях).

"Шахтар" раніше грав з німецькими клубами 22 рази: 7 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. На стадії 1/16 фіналу нинішнього турніру "гірники" здолали іншого колишнього учасника Ліги чемпіонів португальську "Бенфіку" - 2:1 (в Харкові) і 3:3 (в Лісабоні).

Матч у відповідь відбудеться 19 березня на ОСК "Металіст" в Харкові.