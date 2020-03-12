"Вольфсбург" - "Шахтар": текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти донецького "Шахтаря" в четвер, 12 березня, проведуть перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Виїзну зустріч "Шахтаря" з німецьким "Вольфсбургом", яка розпочнеться на "Фольксваген-Арені" о 22.00 за київським часом, покаже телеканал "Футбол 1"; текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу.

Через ситуацію з коронавірусом зустріч "Вольфсбурга" і "Шахтаря" пройде без глядачів.

Для команд це будуть перші очні зустрічі в єврокубках.

"Вольфсбург" вперше зустрівся з суперником з України на груповій стадії поточного розіграшу, двічі обігравши "Олександрію" 3:1 (вдома) і 1:0 (в гостях). В 1/16 фіналу німецький клуб упевнено здолав шведський "Мальме" - 2:1 (вдома) і 3:0 (в гостях).

"Шахтар" раніше грав з німецькими клубами 22 рази: 7 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. На стадії 1/16 фіналу нинішнього турніру "гірники" здолали іншого колишнього учасника Ліги чемпіонів португальську "Бенфіку" - 2:1 (в Харкові) і 3:3 (в Лісабоні).

Поєдинок "Вольфсбург" - "Шахтар" обслуговуватиме бригада арбітрів зі Словенії на чолі з Даміром Скоміною.

Матч у відповідь відбудеться 19 березня на ОСК "Металіст" в Харкові.