Українські футболістки посіли третє місце на турнірі Pinatar Cup в Іспанії

Жіноча збірна України з футболу посіла 3 місце на міжнародному турнірі Pinatar Cup в Іспанії, який проходив у містечку Сан-Педро-дель-Пінатар.

У своєму останньому матчі на турнірі, який відбувся 10 березня, підопічні Наталії Зінченко з мінімальним рахунком (0:1) поступилися збірній Ісландії, повідомляє пресслужба УАФ.

У попередніх матчах українські футболістки зазнали поразки від Шотландії (0:3) та перемогли Північну Ірландію (4:0).

Підсумкове становище: Шотландія - 9 очок, Ісландія - 6, Україна - 3, Північна Ірландія - 0.

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Нагадаємо, що жіноча збірна України з футболу готується до вирішальних поєдинків кваліфікаційного турніру Євро-2021, найближчі з яких відбудуться 10 квітня (на виїзді проти Чорногорії) та 14 квітня (у Запоріжжі проти Греції).