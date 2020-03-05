Українські футболістки з поразки стартували на турнірі Pinatar Cup в Іспанії

Жіноча збірна України з футболу з поразки стартувала на міжнародному турнірі Pinatar Cup в Іспанії, який проходить у містечку Сан-Педро-дель-Пінатар.

Вчора ввечері підопічні Наталії Зінченко з рахунком 0:3 програли свій перший матч 2020 року, який відбувся проти Шотландії (22 місце в рейтингу ФІФА), повідомляє пресслужба УАФ.

7 березня українські футболістки (27 місце) зіграють проти Північної Ірландії (56 місце), а 10 березня — проти Ісландії (18 місце).

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Відео матчу:

Нагадаємо, що українські футболістки беруть участь у міжнародному турнірі Pinatar Cup-2020 серед національних жіночих збірних у рамках підготовки до вирішальних поєдинків кваліфікації Євро-2021. Найближчі матчі в рамках цього турніру збірна України проведе 10 квітня на виїзді з Чорногорією та 14 квітня на своєму полі з Грецією.

Фото: womensfootball.com.ua