У міжнародному турнірі в Іспанії візьмуть участь 22 футболістки збірної України
До заявки збірної України увійшли 22 футболістки: 14 представниць чемпіонату країни та 8 легіонерів. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
До складу жіночої збірної України увійшли:
воротарі - Ірина Саніна, Катерина Самсон, Дарина Бондарчук;
захисники - Натія Панцулая, Дар'я Кравець, Яна Деркач, Ольга Басанська, Ірина Подольська, Анастасія Філенко, Любов Шматко;
півзахисники - Тетяна Романенко, Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик, Таміла Хімич, Тетяна Китаєва, Яна Калініна, Вероніка Андрухів;
нападники - Надія Куніна, Ніколь Козлова, Вікторія Гірин, Валентина Тараканова.
У другому за ліком розіграші Pinatar Cup, який у березні пройде в іспанському Сан-Педро-дель-Пінатар, також візьмуть участь команди Північної Ірландії, Ісландії та Шотландії.
Розклад змагань за участю збірної України
4 березня. Шотландія — Україна, 20.00
7 березня. Україна — Північна Ірландія, 20.00
10 березня. Ісландія — Україна, 20.00
Нагадаємо, що цьогоріч підопічні Наталії Зінченко проведуть вирішальні поєдинки кваліфікації Євро-2021. Найближчі матчі українські футболістки зіграють 10 квітня на виїзді з Чорногорією та 14 квітня на своєму полі з Грецією.