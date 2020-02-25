У міжнародному турнірі в Іспанії візьмуть участь 22 футболістки збірної України

Жіноча збірна України з футболу візьме участь у міжнародному товариському турнірі Pinatar Cup-2020 в Іспанії. Перший матч відбудеться 4 березня.

До заявки збірної України увійшли 22 футболістки: 14 представниць чемпіонату країни та 8 легіонерів. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До складу жіночої збірної України увійшли:

воротарі - Ірина Саніна, Катерина Самсон, Дарина Бондарчук;

захисники - Натія Панцулая, Дар'я Кравець, Яна Деркач, Ольга Басанська, Ірина Подольська, Анастасія Філенко, Любов Шматко;

півзахисники - Тетяна Романенко, Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик, Таміла Хімич, Тетяна Китаєва, Яна Калініна, Вероніка Андрухів;

нападники - Надія Куніна, Ніколь Козлова, Вікторія Гірин, Валентина Тараканова.

У другому за ліком розіграші Pinatar Cup, який у березні пройде в іспанському Сан-Педро-дель-Пінатар, також візьмуть участь команди Північної Ірландії, Ісландії та Шотландії.

Розклад змагань за участю збірної України

4 березня. Шотландія — Україна, 20.00

7 березня. Україна — Північна Ірландія, 20.00

10 березня. Ісландія — Україна, 20.00

Нагадаємо, що цьогоріч підопічні Наталії Зінченко проведуть вирішальні поєдинки кваліфікації Євро-2021. Найближчі матчі українські футболістки зіграють 10 квітня на виїзді з Чорногорією та 14 квітня на своєму полі з Грецією.