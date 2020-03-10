УПЛ поки що не зупинятиме чемпіонат

Ситуація в України наразі дозволяє проводити футбольні матчі.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомив, що ліга поки не отримувала вказівок про заборону проведення змагань через коронавірус, повідомляє Sport Arena.

«На сьогодні ми не отримували документів від наших відомчих організацій, від профільного міністерства. Також ми моніторимо засоби масової інформації, щоб бути обізнаними про введення заходів у регіонах.

На сьогодні ми бачимо, що Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів. Якщо отримаємо чітку вказівку ​​заборонити проведення масових заходів, звичайно, ми все виконаємо.

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Якщо ситуація в Україні вимагатиме вживати заходів, ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом приймемо рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів», - сказав Дикий.

Нагадаємо, футбольний чемпіонат Італії (Серія А) призупинили до 3 квітня.