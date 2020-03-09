Футбол: Степаненка очікує операція на меніску

Провідний півзахисник донецького "Шахтаря" та футбольної збірної України Тарас Степаненко відчуває проблеми з меніском.

Хавбек потребує хірургічного втручання, але поки немає ясності в тому, коли саме це станеться, повідомляє Zbirna.com.

Теоретично, перемагаючи біль, якийсь час з цією проблемою можна грати, але в такому випадку актуальним стане питання реабілітації в контексті виступу футболіста на чемпіонаті Європи. Відновлення може зайняти близько місяця.

Раніше повідомлялося, що Степаненко не зіграє у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга" (12 березня). Під питанням його участь і в матчі-відповіді з німецьким клубом (19 березня), а також у товариських зустрічах збірної України проти Франції (27 березня) та Польщі (31 березня).