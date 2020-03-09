Українка Маріанна Закарлюк виграла свій другий титул ITF

Українська тенісистка Маріанна Закарлюк виграла турнір ITF із призовим фондом 25 тис дол Mildura Tennis International у місті Мілд'юра (Австралія).

У фіналі 23-річна киянка обіграла японку Місакі Мацуду - 7:6 (7:2), 6:1, повідомляє Укрінформ.

У чвертьфіналі українська тенісистка змогла перемогти фіналістку турніру WTA в Хуахіні швейцарку Леоні Кунг, а у півфіналі - австралійку Сару Томич.

Відзначимо, що в кар'єрі Маріанни Закарлюк це другий одиночний титул ITF у професіональній кар'єрі та перший - на турнірі із призовим фондом 25 тис дол.