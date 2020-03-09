Українка Маріанна Закарлюк виграла свій другий титул ITF

Українка Маріанна Закарлюк виграла свій другий титул ITF

Укрінформ
Українська тенісистка Маріанна Закарлюк виграла турнір ITF із призовим фондом 25 тис дол Mildura Tennis International у місті Мілд'юра (Австралія).

У фіналі 23-річна киянка обіграла японку Місакі Мацуду - 7:6 (7:2), 6:1, повідомляє Укрінформ.

У чвертьфіналі українська тенісистка змогла перемогти фіналістку турніру WTA в Хуахіні швейцарку Леоні Кунг, а у півфіналі - австралійку Сару Томич.

Читайте також: Світоліна: Фінал у Монтерреї був дуже високого рівня

Відзначимо, що в кар'єрі Маріанни Закарлюк це другий одиночний титул ITF у професіональній кар'єрі та перший - на турнірі із призовим фондом 25 тис дол.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-