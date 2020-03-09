Світоліна: Фінал у Монтерреї був дуже високого рівня

Перемога Еліни Світоліної над чешкою ​​Марі Боузковою у фінальному матчі в Монтерреї (7:5, 4:6 6:4) сталаа для української тенісистки 14-ю на турнірах WTA і першою нинішнього сезону.

Коментуючи фінальний поєдинок, перша "ракетка" України зазначила, що в ньому була показана гра дуже високого рівня, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Моя суперниця Марі Боузкова чудово боролася. У цілому, я думаю, що це був матч дуже високого рівня. Ми обидві грали зорово, билися за кожен м'яч, не було легких геймів. Підтримка глядачів надихнула нас показати свій найкращий теніс. Було здорово отримати таку підтримку від мексиканської публіки. Після другого сету мені варто було перегрупуватися, позбутися негативних емоцій і просто продовжувати працювати", - сказала Еліна.

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"Перемога у фіналі - це ще один крок до досягнення моїх цілей і доказ того, що я йду у правильному напрямку", - додала українська тенісистка.