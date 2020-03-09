Світоліна піднялася на 5 місце в рейтингу WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції і посідає п'яте місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за станом на 9 березня.

Світоліна завдяки виграному титулу в Монтерреї (Мексика) випередила в списку Бьянку Ванессу Андреєску з Канади і голландку Кікі Бертенс, повідомляє Укрінформ. Даяна Ястремська зберегла 25-у сходинку, Катерина Козлова - 98-а (-2). Читайте також: Світоліна виграла турнір WTA в Монтерреї Рейтинг WTA очолює австралійка Ешлі Барті, другою йде румунка Симона Халеп, третьою - чешка Кароліна Плішкова, четвертою - американка Софія Кенін.