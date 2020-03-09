Світоліна виграла турнір WTA в Монтерреї

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У фіналі змагань посіяна під першим номером Світоліна за 3 години перемогла чешку Марію Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Це 14-й титул українки за кар'єру і перший після її перемоги на Підсумковому чемпіонаті в сезоні-2018. Торік Світоліна провела лише один фінал в Турі (на WTA Finals-2019 програла австралійці Ешлі Барті).

Читайте також: Бондаренко стала переможницею турніру WTA у Монтерреї в парному розряді

Як повідомлялося, в парній сітці турніру в Монтерреї титул завоювала українка Катерина Бондаренко в дуеті з Шерон Фішман з Канади.