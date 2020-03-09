Рейзлін виграв «бронзу» на етапі Гран-прі з фехтування
Укрінформ
У Будапешті український шпажист посів третє місце.
Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером турніру серії Гран-прі в Будапешті. Українець завоював медаль в індивідуальній шпазі, повідомляє Укрінформ.
У півфіналі Рейзлін поступився японцю Масару Ямаді. Представник Японії став переможцем Гран-прі в столиці Угорщини. У фіналі Ямада переміг француза Янніка Бореля.
Нагадаємо, у минулому році в Будапешті Рейзлін виграв «бронзу» чемпіонату світу з фехтування в індивідуальній шпазі і «срібло» в командних змаганнях.