Рейзлін виграв «бронзу» на етапі Гран-прі з фехтування

У Будапешті український шпажист посів третє місце.

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером турніру серії Гран-прі в Будапешті. Українець завоював медаль в індивідуальній шпазі, повідомляє Укрінформ.

У півфіналі Рейзлін поступився японцю Масару Ямаді. Представник Японії став переможцем Гран-прі в столиці Угорщини. У фіналі Ямада переміг француза Янніка Бореля.

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Нагадаємо, у минулому році в Будапешті Рейзлін виграв «бронзу» чемпіонату світу з фехтування в індивідуальній шпазі і «срібло» в командних змаганнях.