Українець Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування
Українські фехтувальники вдало розпочали олімпійський сезон на етапах Кубка світу. Наш шпажист Ігор Рейзлін виграв етапі в Берні, повідомляє Укрінформ.
Призер чемпіонату світу-2019 Ігор Рейзлін завоював «золото» на етапі Кубка світу в Берні. У фіналі він переміг росіянина Вадима Анохіна (11:10). Для Рейзліна це перша в кар’єрі перемога на етапі Кубка світу.
Інший український шпажист Роман Свічкар взяв «бронзу», поступившись у півфіналі Анохіну (8:15).
Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані. На шляху до півфіналу українка перемогла іспанку Араселі Наварро і росіянку Софію Позднякову. Однак за крок до фіналу Харлан програла француженці Манон Брюне (14:15).
Переможницею етапу Кубка світу стала саме Брюне, яка обіграла у фіналі росіянку Ольгу Нікітіну (15:12).
Нагадаємо, влітку Харлан стала чотирикратною чемпіонкою світу з фехтування в індивідуальній шаблі.