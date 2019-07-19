Шпажист Ігор Рейзлін став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування

У Будапешті (Угорщина) в п'ятницю, 19 липня, розіграні чергові комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування.

Бронзовим призером світової першості став український шпажист Ігор Рейзлін, повідомляє Укрінформ.

На шляху до п'єдесталу Рейзлін на фехтувальних доріжках угорської столиці переміг, зокрема, Матеуша Нича з Польщі (15:10), чеха Мартіна Чапика (15:12), в 1/8 фіналу - свого співвітчизника Богдана Нікішина (15:14) і у чвертьфіналі - Руслана Курбанова з Казахстану (15:12), поступившись у півфіналі з рахунком 10:15 росіянину Сергію Біді, який розіграє "золото" зі шпажистом з Угорщини Гергелі Шиклоше.

Нагадаємо, що крім медалей, на чемпіонаті світу в Будапешті також розігруються ліцензійні окуляри, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 на Токіо (Японія).

Розклад решти медальних днів чемпіонату світу з фехтування.

20 липня - жінки, шабля, особисті змагання; чоловіки, рапіра, особисті змагання;

21 липня - чоловіки, шабля, командний турнір, жінки, шпага, командний турнір,

22 липня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;

23 липня - жінки, шабля, командний турнір; чоловіки, рапіра, командний турнір.