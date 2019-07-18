Шпажистка Олена Кривицька виграла "бронзу" чемпіонату світу з фехтування

У Будапешті (Угорщина) у четвер, 18 липня, розіграні перші комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування.

Бронзовим призером світової першості стала українська шпажистка Олена Кривицька, повідомляє Укрінформ.

На шляху до п'єдесталу Кривицька перемогла на фехтувальних доріжках угорської столиці, зокрема, суперниць з Канади, Росії, Румунії та Республіки Корея, програвши у півфіналі з мінімальним рахунком 14:15 представницю Китаю Шен Лінь, яка розіграє "золото" із шпажисткою Бразилії Наталі Молльхаузен.

Нагадаємо, що крім медалей, на чемпіонаті світу у Будапешті також розігруються ліцензійні очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 в Токіо (Японія).

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Розклад решти медальних днів чемпіонату світу з фехтування.

19 липня - жінки, рапіра, особисті змагання; чоловіки, шпага, особисті змагання;

20 липня - жінки, шабля, особисті змагання; чоловіки, рапіра, особисті змагання;

21 липня - чоловіки, шабля, командний турнір, жінки, шпага, командний турнір,

22 липня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;

23 липня - жінки, шабля, командний турнір; чоловіка, що рапіра, командний турнір.