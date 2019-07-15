Чемпіонат світу з фехтування стартує у Будапешті
Україну на фехтувальних доріжках угорської столиці представлять 25 українських мушкетерів, повідомляє Укрінформ.
Крім медалей на кону будуть і ліцензійні очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 в Токіо (Японія).
У перший день визначать переможців і призерів чоловіки-шаблісти і жінки-шпажистки.
Розклад чемпіонату світу з фехтування.
15 липня - чоловіки, шабля, особисті змагання, кваліфікація; жінки, шпага, особисті змагання, кваліфікація;
16 липня - жінки, рапіра, особисті змагання, кваліфікація; чоловіки, шпага, особисті змагання, кваліфікація;
17 липня - жінки, шабля, особисті змагання, кваліфікація; чоловіки, рапіра, особисті змагання кваліфікація;
18 липня - чоловіки, шабля, особисті змагання, фінал; жінки, шпага, особисті змагання, фінал;
19 липня - жінки, рапіра, особисті змагання, фінал; чоловіки, шпага, особисті змагання фінал;
20 липня - жінки, шабля, особисті змагання, фінал; чоловіки, рапіра, особисті змагання, фінал;
21 липня - чоловіки, шабля, командний турнір, жінки, шпага, командний турнір,
22 липня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;
23 липня - жінки, шабля, командний турнір; чоловіка, що рапіра, командний турнір.