Чемпіонат світу з фехтування стартує у Будапешті

У Будапешті (Угорщина) в понеділок, 15 липня, починається чемпіонат світу з фехтування, на якому будуть розіграні 12 комплектів нагород - по шість серед чоловіків і жінок, особистих і командних.

Україну на фехтувальних доріжках угорської столиці представлять 25 українських мушкетерів, повідомляє Укрінформ.

Крім медалей на кону будуть і ліцензійні очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 в Токіо (Японія).

У перший день визначать переможців і призерів чоловіки-шаблісти і жінки-шпажистки.

Читайте також: Україна здобула 20 медалей і стала десятою на Всесвітній Універсіаді

Розклад чемпіонату світу з фехтування.

15 липня - чоловіки, шабля, особисті змагання, кваліфікація; жінки, шпага, особисті змагання, кваліфікація;

16 липня - жінки, рапіра, особисті змагання, кваліфікація; чоловіки, шпага, особисті змагання, кваліфікація;

17 липня - жінки, шабля, особисті змагання, кваліфікація; чоловіки, рапіра, особисті змагання кваліфікація;

18 липня - чоловіки, шабля, особисті змагання, фінал; жінки, шпага, особисті змагання, фінал;

19 липня - жінки, рапіра, особисті змагання, фінал; чоловіки, шпага, особисті змагання фінал;

20 липня - жінки, шабля, особисті змагання, фінал; чоловіки, рапіра, особисті змагання, фінал;

21 липня - чоловіки, шабля, командний турнір, жінки, шпага, командний турнір,

22 липня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;

23 липня - жінки, шабля, командний турнір; чоловіка, що рапіра, командний турнір.