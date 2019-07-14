Україна здобула 20 медалей і стала десятою на Всесвітній Універсіаді

У Неаполі (Італія) у неділю, 14 липня, завершується ХХХ Всесвітня літня Універсіада, на якій розігрувалися 250 комплектів медалей у 18 видах спорту.

Збірна України у підсумку здобула 20 нагород (6 золотих, 7 срібних, 7 бронзових) і посіла десяте місце у медальному заліку та 11-е - у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць, повідомляє Укрінформ.

Україну в Неаполі представляли 160 спортсменів. Вітчизняні студенти виступили у баскетболі, волейболі, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.

Переможцями студентських Ігор-2019 у складі збірної України стали:

легка атлетика - Марина Бех-Романчук (довжина), Ольга Корсун (потрійний), Юлія Чумаченко (висота), Ірина Климець (молот), жіноча естафета 4х400 метрів (Марія Миколенко, Анастасія Голєнєва, Катерина Климюк, Тетяна Мельник);

художня гімнастика - Єва Мелещук (булави).

Срібні та бронзові нагороди українські спортсмени завоювали: у баскетболі (чоловіки); легкій атлетиці - Сергій Регеда (молот), Ірина Геращенко (висота), жіноча команда у ходьбі на 20 км (Олена Собчук, Марія Філюк, Валентина Мирончук); художній гімнастиці - збірна України (вправи з 5 м'ячами, групове багатоборство, вправи з 3 обручами і 2 парами булав), Єва Мелещук (обруч, стрічка); стрільбі з лука - Артем Овчинніков, Поліна Родіонова, Ірина Хочина; тхеквондо - Ірина Ромолданова, Денис Вороновський; дзюдо - Ганна Антикало.

Загальнокомандний залік Універсіади в Неаполі впевнено виграла збірна Японії - 33 золотих, 21 срібна, 28 бронзових медалей.

На минулій Всесвітній Універсіаді, яку 2017 року приймав Китайський Тайбей, українські спортсмени здобули 36 медалей (12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових) і посіли 6-те місце у загальнокомандного заліку серед 142 країн-учасниць.