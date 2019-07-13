Українки здобули естафетне "золото" на Всесвітній Універсіаді

У заключний день легкоатлетичного турніру XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) золоті нагороди завоювала жіноча збірна України в естафеті 4х400 метрів.

Українська естафетна четвірка у складі Марії Миколенко, Анастасії Голєнєвой, Катерини Климюк та Тетяни Мельник фінішувала першою з результатом 3 хвилини 30,82 секунди, повідомляє Укрінформ. "Срібло" дісталося мексиканкам (3.32,63), "бронза" - австралійкам (3.34,01). В активі збірної України в Неаполі 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових медалей. Читайте також: Чумаченко виграла "золото" Всесвітньої Універсіади в стрибках у висоту Студентські Ігри-2019 завершаться 14 липня.