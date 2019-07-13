Чумаченко виграла "золото" Всесвітньої Універсіади в стрибках у висоту

У передостанній день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) золоту та срібну медалі у секторі для стрибків у висоту здобули українські легкоатлетки - студентка Тернопільського національного економічного університету Юлія Чумаченко та представниця Національного університету фізичного виховання і спорту України Ірина Геращенко.

Чумаченко стала переможницею Всесвітньої Універсіади, подолавши висоту 1,94 метра, Геращенко показала другий результат - 1,91 метра, повідомляє Укрінформ. В активі збірної України в Неаполі поки 5 золотих, 7 срібних та 7 бронзових медалей. Читайте також: Українська грація Єва Мелещук виграла "золото" і 2 "бронзи" на Всесвітній Універсіаді Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.