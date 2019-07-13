Українська грація Єва Мелещук виграла "золото" і "бронзу" на Всесвітній Універсіаді
Укрінформ
У передостанній день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) скарбничка збірної України поповнилася четвертої золотою нагородою.
Переможницею змагань з художньої гімнастики Всесвітньої Універсіади стала студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України Єва Мелещук, повідомляє Укрінформ.
Мелещук виграла "золото" у вправах з булавами і завоювала "бронзу" у вправах з обручем.
Збірна України стала срібним призером у вправах з 5 м'ячами.
В активі збірної України в Неаполі поки 4 золоті, 5 срібних і 6 бронзових медалей.
Всього до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.