Українська грація Єва Мелещук виграла "золото" і "бронзу" на Всесвітній Універсіаді

У передостанній день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) скарбничка збірної України поповнилася четвертої золотою нагородою.

Переможницею змагань з художньої гімнастики Всесвітньої Універсіади стала студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України Єва Мелещук, повідомляє Укрінформ.

Мелещук виграла "золото" у вправах з булавами і завоювала "бронзу" у вправах з обручем.

Збірна України стала срібним призером у вправах з 5 м'ячами.

В активі збірної України в Неаполі поки 4 золоті, 5 срібних і 6 бронзових медалей.

Читайте також: Український мікст став бронзовим призером Всесвітньої Універсіади у стрільбі з лука

Всього до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.