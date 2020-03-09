НБА: 15 очок Леня не врятували «Сакраменто» від поразки

Український центровий провів найрезультативніший матч у складі «Кінгз».

Центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень набрав 15 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Торонто Репторс» (113:118), повідомляє Укрінформ.

Українець з'явився на майданчику з лави запасних і провів в грі 15 хвилин. Крім 15 набраних очок, Олексій записав собі в актив 7 підбирань та одну результативну передачу.

Лень показав кращу результативність з моменту свого переходу в «Сакраменто» з «Атланти Хокс» на початку лютого. До сьогоднішнього дня кращим результатом українця в майці «Королів» були 12 очок в матчі з «Вашингтон Візардз».

«Сакраменто» посідає 10-е місце в турнірній таблиці Західної конференції. У наступному матчі «Кінгз» вдома зіграють з «Нью-Орлеан Пеліканс».