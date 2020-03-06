Олексій Лень зіграв у матчі НБА проти “Філадельфії”, набрав 4 очки

Український центровий американського баскетбольного клубу “Сакраменто Кінгз” Олексій Лень взяв участь у матчі НБА проти “Філадельфії Севенті Сіксерс”.

Поєдинок “Сакраменто” - “Філадельфія” завершився з рахунком 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29), а Олексій Лень відіграв у ньому трохи менше 15 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 4 очки, зробив 4 підбирання, 3 фоли та 4 втрати - це найбільша кількість втрат у матчі серед всіх гравців.

Відео кращих моментів матчу:

Наразі команда українця посідає 10 місце в турнірній таблиці Західної конференції. Наступний матч відбудеться 8 березня проти “Портленда Трейл Блейзерс”.

Фото: Getty Images