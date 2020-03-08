АПЛ: Зінченко зіграв в дербі Манчестера, «Ман Сіті» програв

АПЛ: Зінченко зіграв в дербі Манчестера, «Ман Сіті» програв

Укрінформ
Команда Хосепа Гвардіоли відстає від «Ліверпуля» на 25 очок.

В матчі 29-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на чужому полі «Манчестер Юнайтед» 0:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В дербі Манчестера сильнішими виявились господарі. На 30-й хвилині Марсіяль вивів «МЮ» вперед. А вже у компенсований час Мактоміней закріпив перевагу «МЮ» - 2:0.

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Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і зіграв 77 хвилин на позиції лівого захисника. Зінченка замінив Менді. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 18 поєдинків і забив один м’яч. 

Після 29-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 25 очок. «Ман Сіті» посідає 2-е місце (57 очок). На 3-у місці «Лестер» (50).  «МЮ» піднявся на 5-е місце (45).

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