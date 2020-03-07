Україна здобула вольову перемогу над Китайським Тайбеєм у Кубку Девіса

Чоловіча збірна Україна з тенісу виграла 7 березня у Запоріжжі матчеву зустріч у команди Китайського Тайбею (3:2) у плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса.

У вирішальній п'ятій зустрічі Ілля Марченко переграв на корті Палацу спорту "Юність" Цзен Чжуньсіня - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 17 хвилин.

Раніше у суботу дует Денис Молчанов/Сергій Стаховський обіграв пару Цзен Чжуньсінь/Сє Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, а потім Сергій Стаховський здолав У Дунліня - 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Першого ігрового дня, нагадаємо, українці свої зустрічі програли. Стаховський поступився Цзен Чжуньсіню (6:3, 1:6, 2:6), а Марченко - У Дунліню (4:6, 4:6).

Тепер у вересні наша збырна боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.