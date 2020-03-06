Цуренко вийшла до півфіналу турніру WTA серії Challenger в Індіан-Веллсі

Українка Леся Цуренко успішно подолала чвертьфінальну стадію турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Challenger в Індіан-Веллсі (США) із призовим фондом $162,45 тис.

За вихід до 1/2 фіналу змагань Цуренко за 2,5 години здобула вольову перемогу над Ольгою Данилович із Сербії - 2:6, 7:5, 7:5, повідомляє Укрінформ.

Путівку у фінал турніру Цуренко розіграє з переможницею протистояння між посіяною під 9-м номером американкою Джессікою Пегулою та румункою Іриною Бегу.

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Турнір в Індіан-Веллсі завершиться 8 березня.