Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Монтерреї

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна успішно подолала друге коло турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

За вихід до 1/4 фіналу змагань посіяна під першим номером Світоліна за 1 годину 20 хвилин обіграла представницю Білорусі Ольгу Говорцову - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Путівку до півфіналу турніру Світоліна розіграє з Лейлою Енні Фернандес з Канади, яка у свою чергу здобула вольову перемогу над 5-м номером "посіву" американкою Слоун Стівенс - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.