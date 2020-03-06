Збірна України з тенісу програє Китайському Тайбею у матчі Кубка Девіса

Чоловіча збірна Україна з тенісу з рахунком 0:2 поступається команді Китайського Тайбею після першого ігрового дня матчевої зустрічі плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса (Davis Cup), яка проходить у Палаці спорту "Юність" у Запоріжжі.

Після стартової поразки Сергія Стаховського від Цзен Чжуньсіня (6:3, 1:6, 2:6) невдачу зазнав Ілля Марченко, який за півтори години програв У Дунліню - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ. На 7 березня заплановані зустрічі: Денис Молчанов/Владислав Орлов - Цзен Чжуньсінь/Сє Ченпен Сергій Стаховський - У Дунлінь Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь. Читайте також: Україна поступається на старті матчу Кубка Девіса з Китайським Тайбеєм Збірна-переможець запорізького матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020. На фото: Ілля Марченко.