Україна поступається на старті матчу Кубка Девіса з Китайським Тайбеєм
У стартовій зустрічі на корті Палацу спорту "Юність" у Запоріжжі Сергій Стаховський поступився Цзен Чжуньсіню - 6:3, 1:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 2 години 6 хвилин.
Кубок Девіса: збірна України та збірна Тайваню/ Фото: Дмитро Смольєнко
У другому поєдинку п'ятниці зустрічаються Ілля Марченко та У Дунлінь.
На 7 березня заплановані зустрічі:
Денис Молчанов/Владислав Орлов - Цзен Чжуньсінь/Сє Ченпен
Сергій Стаховський - У Дунлінь
Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь.
Збірна-переможець запорізького матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.
На фото: Сергій Стаховський.