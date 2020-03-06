Україна поступається на старті матчу Кубка Девіса з Китайським Тайбеєм

Чоловіча збірна Україна з тенісу програє із загальним рахунком 0:1 у матчі плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса проти Китайського Тайбею.

У стартовій зустрічі на корті Палацу спорту "Юність" у Запоріжжі Сергій Стаховський поступився Цзен Чжуньсіню - 6:3, 1:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 6 хвилин.

Кубок Девіса: збірна України та збірна Тайваню/ Фото: Дмитро Смольєнко

У другому поєдинку п'ятниці зустрічаються Ілля Марченко та У Дунлінь.

На 7 березня заплановані зустрічі:

Денис Молчанов/Владислав Орлов - Цзен Чжуньсінь/Сє Ченпен

Сергій Стаховський - У Дунлінь

Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь.

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Збірна-переможець запорізького матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.

На фото: Сергій Стаховський.