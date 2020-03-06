Виконком УАФ затвердив план розвитку жіночого футболу на 2020-2024 роки

Виконавчий комітет Української асоціації футболу під час свого засідання у Киїєві затвердив стратегічний план розвитку в нашій країні жіночого футболу на 2020-2024 роки.

Було також прийнято формат упровадження вимог стосовно підтримки професіональними футбольними клубами жіночих та дівочих команд, повідомляє пресслужба УАФ.

"Відповідно до затвердженої стратегії, у сезоні-2020/2021 клуби УПЛ та ПФЛ мають зареєструвати не менше 20-ти футболісток до 16-ти років, наступного сезону - не менше 30-ти", - зазначається у повідомленні.

Крім того, клуби вищої, першої та другої ліг чемпіонату України зобов'язані підписати угоди про співробітництво з жіночими командами або мати у своїй структурі жіночу команду.