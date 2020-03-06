Футбол: Вантух не зіграє за "Олександрію" проти "Динамо" в матчі УПЛ

Футбольний захисник київського "Динамо" Роман Вантух, який виступає на правах оренди за "Олександрію", не зіграє в матчі 22-го туру чемпіонату України між цими командами згідно з домовленостями між клубами.

У складі "Олександрії" Роман виступив в обох турах після зимової перерви, м'ячів поки не забивав, повідомляє пресслужба ФК "Динамо". Поєдинок "Олександрія" - "Динамо" пройде на стадіоні "Ніка" 7 березня в Олександрії і розпочнеться о 17.00. Читайте також: Два матчі футбольних єврокубків пройдуть без глядачів через коронавірус Додамо, що минулий рік футболіст провів в оренді в "Олімпіку", зігравши за донецьку команду 22 матчі і забив 3 м'ячі.