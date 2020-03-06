Екснападника “Ворскли” Левигу ув’язнили на 4 роки через ДТП, в якому загинув Закарлюка

Колишнього нападника полтавського футбольного клубу “Ворскла” Руслана Левигу засудили на 4 роки ув’язнення через ДТП, в якому загинув Сергій Закарлюка.

Руслана Левигу взяли під варту в залі суду, повідомляє Sport.pl.ua.

“Дослідивши докази, Великобагачанський районний суд вирішив, що Левига винен у ДТП. Йому призначили позбавлення волі строком на 4 роки. Левигу взяли під варту прямо у залі суду. Також колишній футболіст має відшкодувати батькам загиблого по 200 тисяч гривень. Вирок може буди оскаржений протягом 30 днів”, - йдеться в повідомленні.

ДТП трапилося у жовтні 2014 року на 278-му кілометрі траси Київ — Харків. На території Великобагачанського району автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в напрямку Києва, в’їхав у вантажівку “МАЗ-35335”, яка зламалася і стояла на проїжджій частині з увімкненими аварійними вогнями. У легковику їхали двоє футболістів — Руслан Левига та Сергій Закарлюка. Обидва свого часу виступали за полтавську “Ворсклу”. Левига був за кермом, Закарлюка — на місці пасажира. В результаті ДТП Сергій Закарлюка загинув, а Руслан Левига потрапив у реанімацію. Експертиза затвердила, що водій автомобіля мав можливість уникнути зіткнення.

Руслан Левига винним себе не визнав. Він зазначив, що добровільно відшкодував дружині загиблого 400 тисяч грн. Також хотів здійснити відшкодування шкоди батькам загиблого, однак вони не знайшли порозуміння. Просив його виправдати, а у разі визнання його винним, то амністувати та звільнити від покарання, бо має неповнолітню дитину.

Сергій Закарлюка прийшов у “Ворсклу” в сезоні-2011/12. Тоді команда Миколи Павлова грала у Єврокубках і виходила в груповий етап Ліги Європи. Фактично його ігрова кар’єра і закінчилася у “Ворсклі” під керівництвом Миколи Петровича. Найбільш успішним у його кар’єрі вважається період у київському “Арсеналі” (2006-2011). На момент аварії Закарлюка працював у тренерському штабі “Нафтовика-Укрнафти”, за який виступав Руслан Левига.