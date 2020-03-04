На Чернігівщині зіткнулися дві фури - водії загинули

У Бахмацькому районі Чернігівщини унаслідок лобового зіткнення двох вантажівок MAN загинули обидва водії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Автопригода сталася поблизу Батурина Бахмацького району, де внаслідок лобового зіткнення двох вантажівок MAN один водій загинув на місці пригоди, інший помер в лікарні", - йдеться у повідомленні.

ДТП мала місце 3 березня увечері на 118 км автодороги М-02 сполученням Кіпті - Глухів - Бачівськ. Фура під керуванням жителя Криму, яка рухалася в напрямку Києва, зіткнулася із зустрічною вантажівкою, за кермом якої був житель Житомирщини.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, розслідування триває.

За інформацією пресслужби управління ДСНС України у Чернігівській області, одному водію було 55 років, другому - 48. Молодшого, який на час прибуття рятувальників, був іще живий, спецінструментом деблокували з кабіни й доправили до Бахмацької центральної районної лікарні. Однак отримані ним травми виявились несумісними із життям, і водій помер.