ДТП з маршруткою на Херсонщині: у лікарні померла четверта жертва

На Херсонщині в результаті зіткнення автівки й маршрутки, що сталося 11 лютого, у лікарні померла четверта жертва цієї ДТП.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Сьогодні з реанімаційного відділення обласної лікарні до поліції надійшло повідомлення, що від отриманих тілесних ушкоджень померла ще одна жінка, яка перебувала в салоні "Деу", - зазначається у повідомленні.

Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного ГУ Нацполіції Дмитро Думанський, на даний час поки ще залишається невстановленою особа одного з загиблих. Можливо він є мешканцем іншої області.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди продовжується досудове розслідування, в рамках якого наразі призначене проведення судово-медичних експертиз загиблих та низка судових автотехнічних експертиз.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого на території Дніпровського району Херсона, поблизу селища Наддніпрянське, у результаті зіткнення легкового автомобіля Daewoo Sens з пасажирським автобусом на місці одразу загинули троє людей, які знаходилися в легковику.

Фото: поліція Херсонської області