ДТП з маршруткою на Херсонщині: у лікарні померла четверта жертва
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Сьогодні з реанімаційного відділення обласної лікарні до поліції надійшло повідомлення, що від отриманих тілесних ушкоджень померла ще одна жінка, яка перебувала в салоні "Деу", - зазначається у повідомленні.
Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного ГУ Нацполіції Дмитро Думанський, на даний час поки ще залишається невстановленою особа одного з загиблих. Можливо він є мешканцем іншої області.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди продовжується досудове розслідування, в рамках якого наразі призначене проведення судово-медичних експертиз загиблих та низка судових автотехнічних експертиз.
Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого на території Дніпровського району Херсона, поблизу селища Наддніпрянське, у результаті зіткнення легкового автомобіля Daewoo Sens з пасажирським автобусом на місці одразу загинули троє людей, які знаходилися в легковику.
Фото: поліція Херсонської області