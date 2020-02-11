На Херсонщині Daewoo Sens в’їхав у маршрутку, троє загиблих

На Херсонщині у результаті зіткнення легкового автомобіля з маршруткою загинули 3 людини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у вівторок, 11 лютого, у відділі комунікації поліції області.

«Сьогодні близько 08:35 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі Херсон - Снігурівка. На місці ДТП поліцейські з’ясували, що в результаті зіткнення легкового автомобіля Daewoo Sens з пасажирським автобусом «ГАЗ» загинули 3 людини, які знаходилися в легковику. Ще одна пасажир Daewoo з тілесними ушкодженнями доставлена в обласну лікарню», - повідомили у відділі.

Як розповів начальник відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод Дмитро Думанський, попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля Daewoo Sens на заокругленні дороги не обрав безпечної швидкості, в результаті не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з маршрутним таксі.

У цей час водій пасажирського транспортного засобу перевозив 8 чоловік. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій легковика та двоє його пасажирів (жінка і чоловік) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще одна жінка з тілесними ушкодженнями доставлена в обласну лікарню. Водій та пасажири маршрутки не постраждали.

Фото: поліція Херсонської області

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». На місці ДТП продовжують працювати слідчі та спеціалісти Херсонського експертно-криміналістичного центру. Встановлюються всі обставини пригоди.