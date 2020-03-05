Андрій Шевченко веде переговори з УАФ про новий контракт

Влітку у головного тренера збірної закінчується стара угода.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що веде переговори про продовження контракту з УАФ. Все вирішиться перед стартом чемпіонату Європи, повідомляє Football Hub.

«Ми в процесі переговорів щодо продовження контракту. Але однозначно все буде зрозуміло вже перед чемпіонатом Європи. Процес йде, тому я і будую плани на майбутнє», - сказав Шевченко.

У минулому році італійські ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити «Мілан». Сам тренер говорив, що готовий в майбутньому очолити «Мілан».

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Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом «синьо-жовті» провели 33 матчі - 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.

Нагадаємо, що Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після відбіркового плей-офф.