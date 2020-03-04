Шевченко вважає вдалим результат жеребкування у Лізі націй УЄФА

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував результат жеребкування групової стадії Ліги націй-2020/21.

Андрій Шевченко одразу після жеребкування, у результаті якого суперниками України у груповому раунді стали Швейцарія, Іспанія та Німеччина, зокрема, зазначив, що вважає вдалим попадання до групи з найсильнішими командами Європи.

“Я гадаю, що це вже досягнення — потрапити до групи з найсильнішими командами Європи. У жодному разі не очікував слабких суперників. Так, нам випали сильні збірні, але тим цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків, а глядачам буде цікаво подивитися на кращі команди не лише Європи, а й світу. Тому я вважаю жеребкування вдалим. У цій кваліфікації всі команди сильні.

Наша команда лише нещодавно досягла певного успіху. Зараз необхідно спробувати закріпитися в елітному дивізіоні. Подивимося, чи в нас це вийде. Було дуже багато зроблено для потрапляння до Ліги А. Для кожного з гравців це чудова мотивація — показати свої сили на тлі найсильніших команд Європи й світу. Закріпитися тут буде навіть більшим досягненням, ніж просто потрапити до еліти”, - цитує Шевченка пресслужба УАФ.

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Як повідомлялося, вчора ввечері в Амстердамі національні команди дізналися імена суперників у другому в історії розіграші Ліги націй. Підопічні Андрія Шевченка, які 2018 року пробилися до вищого дивізіону, потрапили до групи А4, де їхніми опонентами стали збірні Швейцарії, Іспанії та Німеччини.

Загалом збірна Україна на цій стадії заграє 6 матчів, перший з яких відбудеться 3 вересня вдома проти Швейцарії.