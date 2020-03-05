Платіні програв у ЄСПЛ справу про своє відсторонення з посади

Європейський суд з прав людини вирішив, що відсторонення через корупційний скандал видатного футболіста і колишнього президента УЄФА та віцепрезидента ФІФА Мішеля Платіні від діяльності футбольного функціонера було обґрунтованим.

Відповідне рішення у справі «Платіні проти Швейцарії» ЄСПЛ оприлюднив у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«У своєму рішенні у справі «Платіні проти Швейцарії» Європейський суд з прав людини одноголосно визнав цей позов неприйнятним. Рішення є остаточним», - заявили у ЄСПЛ.

У Суді нагадали, що відносно Платіні, колишнього професійного футболіста, президента УЄФА та віцепрезидента ФІФА, була порушена дисциплінарна процедура щодо отримання додаткової зарплатні у 2 млн швейцарських франків у 2011 році у результаті усних домовленостей між ним та колишнім президентом ФІФА.

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Відносно Платіні була введена заборона займатися будь-якою діяльністю у сфері футболу упродовж 4 років. Також на нього було накладено штраф у 600 тис. швейцарських франків.

«Суд визначив, зокрема, що, беручи до уваги серйозність такої неналежної поведінки, високу посаду, яку Платіні обіймав у керівному футбольному органі, а також необхідність відновлення репутації спортивної сфери та ФІФА, санкції не були надмірними та свавільними», - йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Як повідомляв Укрінформ, у 2014 році Платіні став фігурантом корупційного скандалу у зв'язку з обранням господарів кубків світу з футболу 2018 року в Росії та 2022 року в Катарі.

Комітет з питань етики ФІФА у 2015 році відсторонив Платіні від посади президента УЄФА спочатку на 90 днів, потім його дискваліфікували на 8 років, а ще пізніше цей строк було скорочено до чотирьох.

У свою чергу, у ФІФА вважають, що колишній віцепрезидент цієї організації Мішель Платіні протиправно отримав 1,84 млн євро фінансових надходжень, а відтак повинен їх повернути.

Йдеться про кошти, які були виплачені ФІФА на користь Платіні за рішенням колишнього президента цієї організації Сеппа Блаттера в 2011 році за консультаційні послуги у 2002-му. При цьому жодних контрактних зобов'язань на це підписано не було.

2015 року компетентні органи Швейцарії розпочали розслідування за цим фактом.