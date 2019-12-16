ФІФА подала позови проти Блаттера і Платіні

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) подала позови до швейцарського суду проти колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера і колишнього віце-президента ФІФА Мішеля Платіні.

ФІФА вимагає повернення 2 мільйонів євро, необгрунтовано виплачених Мішелю Платіні ще в лютому 2011 року. Про це повідомляє Ua-football із посиланням на пресслужбу ФІФА.

“16 грудня ФІФА офіційно подала позови до швейцарського суду проти колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера і колишнього віце-президента ФІФА Мішеля Платіні. Це випливає з одноголосної резолюції, недавно прийнятої Комітетом з управління ФІФА, в якій сказано про те, що ФІФА зобов'язана повернути кошти, незаконно виплачені одним колишнім посадовцем іншому”, - йдеться в повідомленні.

Раніше Федеральний верховний суд Швейцарії підтвердив, що цей подарунок в розмірі 2 мільйоні євро має розглядатися як "необгрунтована виплата".

Самі Йозеф Блаттер і Мішель Платіні заперечують будь-які порушення зі свого боку.

Як повідомлялося, 2014 року Платіні став фігурантом корупційного скандалу у зв'язку з обранням господарів кубків світу з футболу 2018 року в Росії та 2022 року в Катарі.

Комітет з питань етики ФІФА у 2015 році відсторонив Платіні від посади президента УЄФА спочатку на 90 днів, потім його дискваліфікували на 8 років, а ще пізніше цей строк було скорочено до чотирьох.