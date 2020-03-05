Повернення Ярмоленка до гри відтермінували до 15 березня

Повернення Ярмоленка до гри відтермінували до 15 березня

Укрінформ
Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після травми стегна, отриманої ще в грудні.

За інформацією Football.london, його повернення до гри очікується вже не 8 березня, як повідомлялося раніше, а 15 березня.

Раніше головний тренер “Вест Гема” Девід Моєс зазначив, що Андрій Ярмоленко вже почав тренування, однак поки не готовий приєднатися до команди.

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Востаннє 30-річний півзахисник збірної України виходив на поле 14 грудня в матчі з “Саутгемптоном”. Всього у нинішньому сезоні він зіграв у 15 матчах за “Вест Гем”, забив 3 м'ячі та зробив 1 результативну передачу.

Фото: twitter/westham

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