Повернення Ярмоленка до гри відтермінували до 15 березня

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після травми стегна, отриманої ще в грудні.

За інформацією Football.london, його повернення до гри очікується вже не 8 березня, як повідомлялося раніше, а 15 березня.

Раніше головний тренер “Вест Гема” Девід Моєс зазначив, що Андрій Ярмоленко вже почав тренування, однак поки не готовий приєднатися до команди.

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Востаннє 30-річний півзахисник збірної України виходив на поле 14 грудня в матчі з “Саутгемптоном”. Всього у нинішньому сезоні він зіграв у 15 матчах за “Вест Гем”, забив 3 м'ячі та зробив 1 результативну передачу.

Фото: twitter/westham