Ярмоленко може повернутися до гри 8 березня

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після травми стегна, отриманої ще в грудні.

За інформацією Football.london, його повернення до гри очікується 8 березня. Раніше офіційною датою повернення фігурувало 28 лютого.

Головний тренер “Вест Гема” Девід Моєс наприкінці минулого тижня зазначив, що Андрій Ярмоленко вже почав тренування, однак поки не готовий приєднатися до команди.

Востаннє півзахисник збірної України виходив на поле 14 грудня в матчі з “Саутгемптоном”.

Читайте також: Ярмоленко ще не готовий повернутися до командних тренувань

Всього у нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв у 15 матчах за “Вест Гем”, забив 3 м'ячі та зробив 1 результативну передачу.

Як повідомлялося, вчора "Вест Гем" програв "Ліверпулю" матч 18 туру АПЛ із рахунком 2:3.

Фото: twitter/westham