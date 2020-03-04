Лень набрав 12 очок у матчі НБА “Сакраменто” - “Вашингтон”

Український центровий американського баскетбольного клубу “Сакраменто Кінгз” Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти “Вашингтон Візардз” у матчі НБА.

Поєдинок “Сакраменто Кінгз” - “Вашингтон Візардз” завершився з рахунком 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31), а Олексій Лень відіграв у ньому майже 15 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 12 очок, зробив 6 підбирань, 1 блокшот і реалізував 6 із 8 кидків із гри.

Відео кращих моментів матчу:

Наступний матч команда Леня проведе 6 березня проти "Філадельфії Севенті Сіксерс".